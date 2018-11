Supermercati Esselunga richiamano dagli scaffali due lotti del panettone Maina per presenza di possibili filamenti metallici. È l’azienda stessa ad aver avviato una campagna di richiamo per il prodotto contrassegnato dai lotti 801077 e 891077 con scadenza al 30 giugno 2019. La confezione è quella da un chilogrammo e l’invito di Maina e di Esselunga è di riportare il panettone al punto vendita per la sostituzione. A scopo precauzionale e al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda a coloro che hanno acquistato il prodotto con le caratteristiche segnalate, di NON consumarlo! Per informazioni si può contattare l’indirizzo mail dell’azienda a gestionereclami@mainapanettoni.com e al numero verde 800.61.77.81 attivo dal lunedi al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18.