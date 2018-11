I poliziotti della narcotici nel pomeriggio di ieri hanno arrestato Osemekhian Joy, nigeriana 19enne, colta nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di circa 400 grammi di hashish. Nel corso di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, in via Cavour, i poliziotti dell’antidroga hanno fermato un noto pusher che, poco prima, era stato visto scendere dal pullman proveniente da Palermo. La perquisizione personale dell’uomo ha avuto esito negativo. Gli agenti, mentre bloccavano il sospettato, si sono accorti che una donna, che era scesa dallo stesso pullman e che si era avviata unitamente al sospettato in direzione di via Cavour, alla loro vista, ha chiaramente rallentato il passo nel tentativo di eludere il controllo. La diciannovenne è stata quindi raggiunta e, a seguito della perquisizione personale, gli sono stati sequestrati quattro panetti di hashish, avvolti in un asciugamano, occultati all’interno della borsa. L’arrestata, dopo le formalità di rito, su disposizione del P.M. di turno presso la locale Procura della Repubblica, è stata condotta al carcere di Agrigento a disposizione dell’A.G.