Si svolgerà lunedì 19 novembre, presso la sede dell’ordine dei Medici di Caltanissetta, il corso di formazione di “Peer Counselor in allattamento materno”.

L’incontro, che gode del patrocinio dell’Assessorato della Salute ed è organizzato dall’associazione Allattamore, è finalizzato a creare un gruppo di supporto per le neomamme che si approcciano a vivere un’esperienza emozionante e completamente nuova.

La caratteristica principale del progetto è legata ai destinatari che non sono i tradizionali “professionisti del settore” ma le stesse donne che hanno vissuto un’esperienza simile.

“Il nostro invito è rivolto soprattutto alle mamme che, in un rapporto <<da pari a pari>> desiderano aiutare altre donne preparandole con un training specifico mirato alla normale gestione dell’allattamento al seno, all’immediato post–partum in ospedale e, successivamente, all’introduzione verso i luoghi di aggregazione” hanno spiegato gli organizzatori del corso di formazione.

I momenti formativi saranno condotti con 20 donne che si renderanno disponibili, a scopo di volontariato, a sostenere le donne in puerperio nei punti nascita, nei consultori familiari, nei vari centri di aggregazione e di indirizzarle verso un professionista se valutano che la problematica in questione esula dalle loro competenze.

Il corso, della durata di 20 ore di cui 5 di pratica, sarà curato dai docenti C. Andaloro, D. Anzelmo, F. Carmeci, G. Cavaleri, B. Domanti S. Conti Nibali, L. Mastrosimone, M. Speciale e S. Speciale.

Il Peer Counselor fa parte di un unico grande progetto che mira a incrementare la cultura dell’allattamento al seno nonché la salute fisica e mentale del neonato e della puerpera.

“Preparare 20 Peer Counselor – hanno concluso gli organizzatori – non risolverà tutte le difficoltà di una neomamma ma l’aiuterà a vivere con maggiore serenità e fiducia in sé stessa”. La filosofia che accompagna il corso vuole ricalcare un insegnamento di Madre Teresa di Calcutta secondo il quale “quello che facciamo è soltanto una goccia nell’oceano, ma se non ci fosse quella goccia all’oceano mancherebbe”.

Per prenotazioni e informazioni sul corso è possibile rivolgersi a Cettina Andaloro o Daniela Anzelmo presso Consultorio Familiare CL2 in viale Regina Margherita 36 a Caltanissetta.