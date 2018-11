CALTANISSETTA – Verrà inaugurato martedì 6 novembre alle ore 10,00 il Centro distrettuale per le famiglie presso la casa delle culture e del volontariato “Letizia Colajanni” di via Xiboli a Caltanissetta.

Il centro per le famiglie è un nuovo servizio che viene implementato nel distretto socio sanitario D-8 grazie ad un finanziamento di 56mila euro ottenuto con il PON Inclusione. Il centro, in cui opereranno tre psicologi e un educatore esperto in mediazione familiare, garantirà un’azione di sostegno alle famiglie con la promozione degli affidi, della mediazione familiare ed attività di prevenzione degli allontanamenti.

Tra gli obiettivi ci sono la promozione degli affidamenti familiari, il sostegno nelle procedure di adozione, la diminuzione dei collocamenti in comunità dei minori. Obiettivi che verranno perseguiti con azioni mirate quali la mediazione familiare in caso di separazione giudiziaria, informazioni sulle modalità d’accesso ai servizi sociali, formazione, attivazione di un servizio affidi e adozioni.

In occasione dell’inaugurazione del centro famiglie si terrà una breve conferenza stampa alle ore 10,00 a cui parteciperanno il sindaco, Giovanni Ruvolo, l’assessore alla solidarietà sociale, Carlo Campione, il dirigente dei servizi sociali, Giuseppe Intilla, il coordinatore del progetto, lo psicologo Angelo D’Auria ed il presidente del Mo.Vi Caltanissetta, Filippo Maritato.