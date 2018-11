CALTANISSETTA – Rinvenuto cadavere con il telefono in mano, forse l’estremo tentativo di chiedere aiuto dopo un malore. Rosaio Lo Monaco, 82 anni, è morto da solo in casa nel capoluogo nisseno, in via Gagini, una traversa di via Vespri Siciliani. I parenti dell’anziano preoccupati del suo “silenzio”, hanno pensato di andare a trovarlo per sincerarsi della situazione: l’uomo era già morto. Sul posto sono poi giunte le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso. (Foto di repertorio)