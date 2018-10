AGRIGENTO – I giudici della seconda sezione penale del tribunale di Agrigento hanno condannato un farmacista e tre medici, accusati di avere messo in piedi un sistema di truffe nella vendita dei farmaci. Per altri sei imputati, anche loro medici e farmacisti, e’ stata decisa l’assoluzione. Due anni di reclusione sono stati inflitti al farmacista Mario Terrana, 65 anni, che si sarebbe avvalso della collaborazione di medici compiacenti che gli fornivano le ricette all’insaputa dei loro assistiti. Terrana e’ titolare di una farmacia a Porto Empedocle e di due parafarmacie che avrebbe utilizzato per vendere abusivamente farmaci privi delle cosiddette fustelle, le targhette identificative obbligatorie per legge. Nei suoi confronti il pm Simona Faga aveva chiesto la condanna a 4 anni. Un anno e sei mesi di reclusione al medico Gino Montante, 71 anni di Agrigento (2 anni e 6 mesi la richiesta del pm); un anno e due mesi ad altri due medici: Andrea Savatteri, 66 anni, di Porto Empedocle (2 anni e 2 mesi erano stati chiesti dal pm) e Carmelo Amato, 67 anni (2 anni e 2 mesi). Assoluzione per Nini’ Mirella Pace, 64 anni, moglie di Terrana (un anno e dieci mesi era la richiesta di pena); Cinzia Venturella, 35 anni di Ribera (2 anni e 4 mesi); Carmelinda Strazzeri, 37 anni di Mazzarino (1 anno e 4 mesi), farmaciste collaboratrici della farmacia di Terrana; e Michele Alletto, 49 anni di Agrigento (1 anno e 6 mesi), dipendente della farmacia di Terrana. Stesso verdetto per i medici Raffaele Sanzo, 57 anni (1 anno e 6 mesi), e il canicattinese Salvatore Cani, 53 anni (8 mesi), addetto a un deposito di medicinali.