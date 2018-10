Una Smart è rimasta schiacciata sotto il peso di un pesante pino in via Casilina. Due le persone decedute all’istante. Si tratta di Rudy Colantonio 32 anni residente ad Arce e di Antonio Russo, 38 anni residente a Colfelice. Rudy, titolare di un’agenzia di credito finanziario gestiva insieme al padre Sisto Colantonio, ex assessore ad Arce, il ristorante Col Gioiso di Colfelice. Antonio Russo, invece, era un suo stretto collaboratore. La tragedia è avvenuta poco dopo le 15 quando la Smart sulla quale viaggiavano stava facendo ritorno ad Arce. Sul posto hanno lavorato per ore i Vigili del Fuoco di Cassino ed i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo. Per poter sollevare il pesantissimo pino è stato infatti necessario attendere l’arrivo di una gru. L’incidente è avvenuto nei pressi della gelateria ‘Millevoglie’ mentre imperversava un violento nubifragio. Sotto choc chi, suo malgrado, si è trovato ad assistere alla scena e solo per un miracolo è scampato alla stessa, terribile sorte. Colantonio, apprezzato dj nel tempo libero, lascia un bimbo di pochi anni. La procura di Cassino ha aperto un’inchiesta. (Fonte frosinonetoday.it)