SERRADIFALCO. E’ stato uno soltanto il progetto presentato entro i termini per accedere ai fondi della Democrazia Partecipata 2018. A presentarlo Angelo Divita. Il progetto riguarda la realizzazione di una tribuna modulare coperta in alluminio da realizzare nella zona antistante la Via Boccaccio, proprio dietro la porta. Il progetto è rientrato, per come prevedeva l’avviso pubblico, in una spesa complessiva non superiore a 8.500 euro Iva compresa. A validarlo ed approvarlo è stata la commissione comunale. Essendo stato l’unico progetto presentato, sarà l’unico ad essere finanziato. Il sindaco comunque ha inteso esprimere il suo rammarico per il fatto che si stato presentato un solo progetto per accedere ai fondi per la democrazia partecipata nonostante la pubblicità fatta.