SERRADIFALCO. Ha riscosso un grandissimo interesse tra i visitatori della 70^ edizione della Fiera del Libro a Francoforte l’opera pubblicata dalla “Serra del Falco” con Algra Editore dal titolo “Domenico Antonio Lo Faso Pietrasanta V Duca di Serradifalco” . Il libro, scritto dal dott. Alberico Lo Faso, discendente della nobile famiglia che fondò nel 1640 Serradifalco, è stato curato nella sua redazione da Sergio Milazzo, Mara Panvini e Nunzia Sciascia Cannizzaro dell’associazione Serra del Falco i quali l’hanno anche arricchito con una preziosa bibliografia. L’opera, che ricostruisce la vita e le opere dell’ultimo Duca di Serradifalco, archeologo, senatore, letterato e figura di rilievo dell’800 siciliano, dopo essere stata presentata a Serradifalco, è stata poi esposta anche a Palermo presso l’Istituto di Storia Patria e a Siracusa nel Castello di Maniace. E ora questa passerella a Francoforte nell’ambito della “Frankfurter Buchmesse” che è la più importante fiera del libro a livello internazionale con espositori provenienti da tutti i paesi del mondo e centinaia di migliaia di visitatori. Per altro, il libro “Domenico Antonio Lo Faso Pietrasanta V Duca di Serradifalco” ha destato interesse tra gli addetti ai lavori in quanto il duca serradifalchese fu particolarmente apprezzato nel mondo anglosassone ricevendo in vita riconoscimenti da parte del mondo accademico tedesco per i suoi studi di archeologia ed architettura. <Per la nostra associazione – ha sottolineato l’associazione Serra del Falco in una nota – un grande onore aver visto il nostro libro esposto in una fiera del libro famosa come quella di Francoforte; per noi ciò costituisce motivo di orgoglio, ma anche una soddisfazione che ci sentiamo di condividere, oltre che con l’editore Alfio Grasso, anche con tutti i nostri associati e con quanti hanno sempre apprezzato e sostenuto le nostre iniziative culturali portate avanti nell’esclusivo interesse della promozione e valorizzazione della storia, della cultura e delle tradizioni serradifalchesi>.