SAN CATALDO. L’amministrazione comunale ha approvato il provvedimento con il quale ha sostituito lo schedario elettorale ed anagrafico cartaceo con procedure informatiche. C’è da dire che il Comune di San Cataldo utilizza da diversi anni una procedura informatica di gestione del servizio elettorale ed anagrafico. Recentemente è stata inoltrata alla Prefettura di Caltanissetta la richiesta di autorizzazione alla sostituzione dello schedario elettorale ed anagrafico cartaceo con procedure informatizzate. La Prefettura ha ora comunicato che il Ministero dell’Interno ha autorizzato il Comune di San Cataldo a sostituire lo schedario elettorale cartaceo con il programma di gestione su supporti magnetici, già in uso, in grado di offrire la medesima funzionalità dello schedario su carta e di garantire il costante aggiornamento della posizione elettorale, la stampa e la visualizzazione, in qualsiasi momento di tutti i dati previsti dalle normative vigenti. La Giunta, pertanto, ha preso atto dell’autorizzazione alla sostituzione dello schedario elettorale ed anagrafico cartaceo con procedure informatiche, data dal Ministero dell’Interno al Comune di San Cataldo.