SAN CATALDO. Sono stati effettuati nuovi accertamenti e verifiche nel pomeriggio di oggi all’antica chiesa di San Giuseppe (nella foto). L’intervento è stato posto in essere per valutare al meglio il da farsi in vista dei lavori di restauro per la sistemazione del basamento superiore del campanile colpito da un violento fulmine lo scorso 4 agosto. A breve dovrebbero iniziare gli attesi lavori di restauro che dovrebbero consentire alla storica chiesa sancataldese di recuperare la sua funzionalità rimuovendo il problema venutosi a determinare a seguito di quel fulmine che ha colpito il basamento superiore del campanile.