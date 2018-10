SAN CATALDO. Il Comune di San Cataldo, comune capofila del Distretto socio sanitario, ha pubblicato l’avviso per il servizio integrativo a favore della prima infanzia denominato “Spazio Gioco per Bambini”. L’intervento rientra nel piano di Azione Coesione, Piano di Intervento servizi di cura per l’Infanzia-2° Riparto, servizi integrativi per la Prima Infanzia. Lo “Spazio Gioco per Bambini” è un servizio a carattere educativo – ludico che si configura come servizio integrativo volto a promuovere occasioni di socializzazione al fine di sperimentare contesti relazionali al di fuori dell’ambito familiare, nonché come sostegno alla genitorialità. Il tutto attraverso un progetto pedagogico ed educativo in grado di assicurare un’attenzione particolare al delicato momento dell’inserimento, alla continuità in riferimento alla frequenza dei bambini iscritti, alla costruzione di un legame con le famiglie e alla presenza di personale qualificato. Il Servizio sarà realizzato per 8 mesi, con l’avvio nel mese di Novembre di quest’anno, articolato per 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, per 3 ore giornaliere, orientativamente dalle ore 15,00 alle ore 18,00. Sarà realizzato uno “Spazio Gioco per Bambini” , che accoglierà complessivamente 20 bambini . La sede di svolgimento del servizio sarà la Scuola dell’Infanzia di “Via Carducci” del 1° Circolo Didattico di San Cataldo. Per accedere occorre presentare l’istanza di richiesta di ammissione da parte di : genitori, tutori o affidatari di bambini di età compresa tra i 18 e 36 mesi, compiuti entro i termini di presentazione della domanda, residenti nel comune di San Cataldo o che prestano in esso attività lavorativa, con la precedenza dei residenti rispetto ai non residenti. Per quanto riguarda la documentazione richiesta, al modello di domanda vanno allegati: la Nuova I.S.E.E , copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, di chi sottoscrive la domanda, certificazione della Commissione Medica, se la richiesta di ammissione riguarda un bambino con disabilità. Sarà l’Ufficio Politiche Sociali del Comune di San Cataldo a formulare la graduatoria in ordine crescente di ISEE. A parità di ISEE, avrà la precedenza il minore il cui nucleo familiare risulta composto da un numero maggiori di minori di età. Le istanze devono essere presentate entro il 13 novembre.