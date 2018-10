MUSSOMELI – Si è concluso, venerdì sera, con un partecipato incontro conviviale, il periodo quarantennale di attività lavorativa del restante nucleo di personale, proveniente dall’ex Banca Popolare di Mussomeli, dal primo luglio “esodato” e, quindi, collocato a riposo. Un incontro per festeggiare tale circostanza a testimonianza di consolidati e durevoli rapporti amicali che hanno caratterizzato la propria crescita umana e quella aziendale. Da sottolineare che spesso le cronache riferiscono di ricorrenti rimpatriate scolastiche e raduni vari organizzati , ma quella di venerdì sera, ha avuto il sapore di un incontro particolare e conclusivo fra colleghi che hanno sperimentato la gioia dello stare bene insieme, condividendo appieno i valori dell’amicizia formati soprattutto al reciproco rispetto Complessivamente, insieme, dunque, circa quarant’anni di attività bancaria, vissuta nel predominante ricordo della ventennale gestione dell’ex Banca Popolare di Mussomeli, proseguita, poi, con altri indirizzi e con altre insegne, sempre a servizio del territorio. Oggi quella Banca Popolare di Mussomeli è diventata “Credito Valtellinese. Una festicciola, dunque, con una quarantina di persone in un noto ristorante locale con i festeggiati sette “esodati”, i mussomelesi Mimmo Zambito, Enza Amico, Filippo Misuraca, Giovanni Misuraca, Giovanni Crisostomo Nucera ed i sancataldesi Giuseppe Riggi e Vincenzo Giambra unitamente alle rispettive famiglie. Presenti all’appello anche i precedenti colleghi già pensionati, per manifestare il loro compiacimento. Un incontro di emozione e commozione; un incontro che chiude un capitolo della propria vita per aprirne un altro,auspicabile foriero di tanta serenità. Da aggiungere che con l’assaggio della torta, la presentazione di un piccolo cadeau ai festeggiati e i discorsetti di circostanza, fra abbracci e ricordi, l’incontro serale ha chiuso, definitivamente, l’era targata “Banca Popolare di Mussomeli”.