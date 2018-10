MUSSOMELI – In periodo di allerta meteo, qualcuno, ieri mattina mattina, ha pensato di fare il burlone con un fantomatico messaggio veicolato su whatsApp, a nome del sindaco, e finalizzato ad una fantomatica chiusura delle scuole locali a causa del cattivo tempo. Notizia smentita dal sindaco che, di buon mattino, sul social ha così scritto : “ALLERTA METEO: Comunico a tutti che le scuole oggi, lunedì 29 ottobre 2018, sono REGOLARMENTE APERTE. Dunque il messaggio che circola via Whatsapp di chiusura delle scuole è un FALSO (devo dire ben congegnato). Provvederò ad individuare l autore”. Il messaggio in questione ha suscitato indignazione nei confronti della “ragazzata”, come si è letto nei commenti con cui hanno apostrofato in vario modo l’autore della burla. ”Sicuramente non volevi andare scuola, ha commentato qualcuno, la prossima volta però fatti venire il mal di pancia invece di fare questi post di pessimo gusto!” E’ pensabile che l’argomento potrà avere un seguito.