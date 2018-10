MUSSOMELI – Si è svolto ieri pomeriggio, sotto la presidenza di Gero Valenza, (presenti il segretario Generale dott. Maniscalco, il Capo area ing. Carmelo Alba, ed il rag. Calogero Lo Presti per l’area finanziaria in quanto assente il capo area Vincenza Castiglione), il consiglio comunale previsto per le 16,30, slittato alle ore 18, per mancanza di numero legale. Presenti inizialmente 17 e successivamente 16 consiglieri, (assenti Martorana, Sciarrino, Mancino). La scelta degli scrutatori è stata individuata nelle persone di Modica, Amico e Schembri. Dopo l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, il consiglio ha trattato i previsti punti all’ordine del giorno e cioè: Piano di alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare anno 2017-2018; approvazione schema di programma triennale delle OO.PP. 2017/2019 e elenco annuale 2017; Approvazione DUP e Bilancio 2017/2019 e relativi allegati.Da sottolineare la presenza dei tre revisori dei conti. Due ore di discussione, fra brevi sospensioni e con un pubblico quasi inesistente. Un consiglio comunale fra approvazioni ed astensioni. Approvato il Dup e bilancio 2017/2019. (Il video dell’intera seduta)