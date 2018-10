MILENA —(Dalla Scuola) Dopo le votazioni di venerdì 12 ottobre, dalle quali con un pareggio sono uscite vincitrici la lista n.1 (MovimentiAMO Milena) e la lista n.3 (Consiglieri del futuro), e il successivo turno di ballottaggio di giorno 15 ottobre che ha decretato come vincente la lista n.1, all’Istituto Comprensivo Milena-Campofranco, diretto dalla Dirigente Scolastica Calogera Genco, si è svolta giorno 19 ottobre, presso la sala Falcone-Borsellino della Biblioteca Comunale di Milena l’insediamento del nuovo baby sindaco Giovanni Garrasi, della giunta – assessore vicesindaco Vitello Martina, cultura, sport e tempo libero; Mulè Carla, diritto di cittadinanza, sicurezza, legalità e solidarietà e Ingrao Federica, ambiente, territorio e viabilità- e del consiglio comunale baby, costituito dagli alunni Bonomo Alessio, Bufalino Sofia, Diana Cristian, Abissi Adriana, Ferlisi Salvatore, Mulè Carla e Cipolla Antonino, per la maggioranza, e Ferlisi Iris, Nicastro Samantha, Amico Salvatore e Bolis Giulia per la minoranza. Il baby sindaco eletto Giovanni Garrasi, la giunta e i baby consiglieri, alla presenza della vicaria della dirigente Scolastica ins. Rosetta Provenzano, del Sindaco dott. Claudio Cipolla, del vice prefetto aggiunto di Caltanissetta dott.ssa Federica Nicolosi, dell’on. prof.ssa Vittoria Casa, membro della commissione cultura scienza e istruzione del Parlamento italiano, dei consiglieri comunali di maggioranza e minoranza del consiglio comunale di Milena e dei ragazzi della primaria e della secondaria di 1^ grado della sede di Milena e dei docenti, hanno prestato solenne giuramento: “Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione italiana e di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell’interesse del comune in armonia degli interessi della regione e dell’istituzione scolastica, e mi impegno a collaborare per il bene della scuola, piccola città, e della comunità milocchese”. La cerimonia ha avuto inizio con il benvenuto della vicaria ins. Rosetta Provenzano, che ha inoltrato il saluto della dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Milena-Campofranco”, prof.ssa Calogera Genco. La vicaria ha sottolineato il valore che questa esperienza ha svolto e deve svolgere nella crescita delle giovani generazioni, ricordando l’importanza che i ragazzi hanno sul territorio soprattutto perché loro rappresentano il futuro della società. Quindi ha preso la parola il docente referente del progetto “Politikè: l’arte di governare òla città”, il prof. Giovanni Schillaci, il quale ha ricordato che: “Ci sono date e avvenimenti che una Comunità̀, piccola o grande che sia, deve scrivere a lettere maiuscole nella sua storia. Oggi, 19 ottobre 2018, insediamento ufficiale del primo sindaco e del Consiglio Comunale baby, è una di quelle”, sottolineando inoltre l’importanza della parola responsabilità: “Si cresce nella responsabilità̀. Non ci sono altre strade, cari ragazzi. Diffidate di chiunque vi indichi altre vie per crescere, che non siano la fatica quotidiana delle responsabilità̀. Sono strade fasulle, strade che vi danno il momento ma non il futuro, sono strade a fondo chiuso che non portano ad alcun risultato che vi dia vere soddisfazioni, di cui essere orgogliosi, da esibire come prove di carattere che vi fanno stimare a amare dagli altri! E tra le responsabilità̀ a carattere sociale, vi è l’impegno politico-amministrativo”. A seguire iI Sindaco Claudio Cipolla ha ricordato che “Anche la democrazia si impara: diamo ai nostri giovani tutti gli strumenti per capire il funzionamento delle istituzioni così da fare in modo che diventino protagonisti attivi e consapevoli della vita della loro cittadina, rivestendo magari in futuro la carica di sindaco senior di Milena”. A margine del suo discorso, auspicando un clima di serenità e concordia che sempre deve aleggiare anche in seno al consiglio comunale baby, ha proposto inoltre al baby sindaco e al baby consiglio di attivarsi per una prima eventuale iniziativa, “EcoMilena”, al fine di promuovere la raccolta differenziata anche nei locali scolastici. Successivamente, davanti agli intervenuti il sindaco baby Giovanni Garrasi e i membri del consiglio baby costituito, in piedi, hanno pronunciato la formula di giuramento: “Giuro di essere fedele alla repubblica, di osservare lealmente la costituzione italiana e di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell’interesse del comune in armonia degli interessi della regione e dell’istituzione scolastica, e mi impegno a collaborare per il bene della scuola, piccola città, e della comunità milocchese”. Quindi ha preso la parola il neo baby sindaco eletto, Giovanni Garrasi, che con un misto di commozione e determinazione, ha tenuto il suo primo discorso ufficiale: “Sono consapevole, ed un po’ spaventato, della responsabilità̀ che mi assumo nell’accettare questo incarico e mi impegno solennemente, insieme ai consiglieri comunali eletti con me, a realizzare le proposte indicate nel programma presentato durante la mia candidatura, e a tenere in considerazione le buone proposte che erano presenti anche nei programmi elettorali dei miei competitors delle altre due liste”. Dopo il neo sindaco baby, nel suo intervento l’on. Vittoria Casa ha affermato di essere veramente a suo agio in questa cerimonia di insediamento, sia nella veste di dirigente scolastico, seppur prestato momentaneamente alla politica, che di membro parlamentare della VII commissione cultura, scienza ed istruzione. Nel suo intervento, l’on. Casa, complimentandosi per il lavoro svolto dai docenti, ha sottolineato gli aspetti pedagogici positivi della partecipazione democratica e dell’azione della scuola attraverso percorsi di “Cittadinanza e Costituzione”, che ben presto, ha affermato, diventerà una materia di studio a sé stante, concludendo il suo intervento con un invito rivolto alla scolaresca convenuta: “vi attendo in Parlamento, in modo da poter questa volta voi assistere ad una seduta parlamentare, visitando il mio ufficio alla Camera dei Deputati”. Quindi ha preso la parola il vice prefetto aggiunto, la dott.ssa Federica Nicolosi: “Sono profondamente onorata di essere qui con Voi, testimone di una circostanza che ufficializza e rende solenne un’opportunità che questa Istituzione scolastica si è data e ha dato alla comunità di Milena. Vi apprestate ad utilizzare uno strumento importante per partecipare attivamente e democraticamente alla vita del Comune, portate con forza, passione ed entusiasmo il Vostro punto di vista, le Vostre idee, la Vostra creatività, imparando ad individuare obiettivi condivisi e recepiti attraverso l’ascolto dei bisogni dei propri compagni di scuola e della Vostra comunità”. Anche il presidente del Consiglio comunale di Milena, Giovanni Randazzo, ha ribadito l’importanza dell’evento, ricordando attraverso un excursus storico, come dal primo sindaco di Milena, Carmelo Cipolla, si sia arrivati al primo sindaco eletto direttamente dal popolo, Antonio Ingrao, per giungere così al primo baby sindaco eletto a Milena, Giovanni Garrasi. Il dott. Alfonso Cipolla, in rappresentanza dei consiglieri di minoranza ha voluto ribadire il concetto della bellezza della politica: “È bella se è fatta da persone belle dentro, serie e capaci di lavorare per il bene comune. La politica può diventare sporca e repellente se si fa con scarsa trasparenza per conseguire interessi personali e di parte, trascurando la crescita civile, sociale ed economica della società. Invitiamo tutti i giovanissimi eletti ad ispirarsi ai grandi valori che la Famiglia, la Scuola e la Religione insegnano loro e a richiamarsi ai principi sempre attuali della Fraternité, della Egalité e della Liberté che ispirarono la Rivolzione Francese”. A conclusione il dott. Oliva Onofrio, come rappresentante dei consiglieri di maggioranza, ha consigliato al baby sindaco e ai consiglieri baby che “di non dimenticare mai l’importanza pedagogica del gioco, oltre a comprendere il valore del bene comune e del senso civico”.

A breve il Consiglio Comunale baby fisserà la prima seduta, durante la quale verrà eletto il baby presidente del consiglio e il vice presidente