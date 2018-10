CALTANISSETTA – Il WWF Sicilia Centrale, con la collaborazione delle Associazioni “MI.CE.lio – Associazione micologica Centrosicula” e “MO.V.I.” Movimento Volontariato Italiano di Caltanissetta e l’assistenza tecnica della Coop. Silene di Palermo, organizza dal 6 al 11 novembre prossimi la sesta edizione del “Corso di micologia e raccolta funghi”, allo scopo di consentire a tutti gli interessati di conoscere le caratteristiche morfologiche delle principali specie e tutte le altre informazioni utili per la loro identificazione, nonché elementi igienico-tossicologici di prevenzione degli avvelenamenti da funghi e di cultura ecologica. Tale Corso, per il quale è stata già chiesta l’autorizzazione del Comando regionale del Corpo Forestale siciliano, è valido ai fini del rilascio del Tesserino Regionale per la raccolta dei funghi: ai partecipanti che dimostreranno di aver partecipato ad almeno 15 ore di lezione, dopo il superamento dell’esame finale verrà rilasciato un apposito attestato che potranno presentare al Comune di residenza per conseguire il “patentino” previsto dalla Legge regionale 1 febbraio 2006 n. 3, che vieta la raccolta dei funghi epigei spontanei a coloro i quali non siano autorizzati e muniti di tale tesserino regionale. Il corso si terrà a Caltanissetta nei locali della Casa delle Culture e del Volontariato in via Xiboli n. 310.

L’iniziativa – che è giunta alla sesta edizione, ogni anno con notevole successo di partecipanti – ha scopi scientifico-culturali e si propone di promuovere e favorire la conoscenza e lo studio della Micologia, della Ecologia, della Botanica ed in particolare delle specie fungine della Sicilia. Il corso sarà tenuto dall’esperto micologo Dott. Alfonso La Rosa (Coop. Silene); gli argomenti trattati prevedono la promozione dello studio dei funghi e dei problemi connessi alla micologia, compreso la tutela dell’ambiente naturale in cui vivono; la promozione dell’educazione sanitaria relativa alla micologia; lo studio di materiale didattico, bibliografico e scientifico in materia di funghi: “le materie d’insegnamento trattate – spiega Ennio Bonfanti, presidente del WWF Sicilia Centrale – saranno quelle previste dalla Direttiva dell’Assessore per l’Agricoltura e le Foreste del 14 giugno 2007. Saranno fornite nozioni scientifiche in 6 lezioni fra teoriche (lezioni frontali in aula), pratiche ed attività laboratoriali, secondo un modello didattico tecnico-pratico improntato alla semplicità d’esposizione, garantendo un apprendimento veloce ed efficace”.

Il corso è a numero chiuso, pertanto quanti volessero partecipare dovranno al più presto iscriversi contattando l’Associazione Mi.Ce.lio ai seguenti recapiti: info.micelio@gmail.com cell. 320.1121940. Maggiori informazioni sono pubblicate su Facebook nella pagina dell’evento denominato “6° Corso di Micologia e raccolta Funghi” (link: www.facebook.com/events/309530733162047/) ovvero nella pagina “WWF Sicilia centrale” (link: www.facebook.com/wwf.caltanissetta).

