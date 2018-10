CALTANISSETTA – Un nostro lettore Nicola .A.V., stamani, ci ha segnalato il guasto dei servizi igienici nella zona inferiore del cimitero Angeli di Caltanissetta. L’uomo racconta: “Stamattina mi sono recato al cimitero per sistemare i cari defunti e al termine della mattinata per necessità fisiche mie e di mia moglie abbiamo deciso di recarci presso i servizi igienici dello stesso nella parte inferiore della struttura. Ma come si può vedere dalle immagini abbiamo riscontrato che entrambi i servizi sono guasti. situazione imbarazzante quotidianamente e soprattutto in questi giorni di afflusso maggiore”.