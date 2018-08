VILLALBA – I comunicati stampa dei gruppi politici locali non si fermano. E’ il turno, stavolta, dei consiglieri del gruppo “AMARE VILLALBA”, gruppo di opposizione all’attuale amministrazione, che così scrive : “Nonostante volevamo evitare di sporcare ancora di più questo triste agosto villalbese, visto lo spettacolo che il sindaco e gli amministratori stanno offrendo ai numerosi emigrati ( e non immigrati come il sindaco ha affermato in comizio) che quest’anno si ritrovano ad assistere, uno spettacolo indecente , e indecoroso per un piccolo paese che da sempre si è contraddistinto per l’allegria e la capacità organizzativa delle manifestazioni, viste le continue provocazioni che continua a lanciare il sindaco, non possiamo rimanere inermi a tali attacchi . Le accuse politiche saranno smentite nella sede opportuna, cioè il consiglio comunale, perché noi non vogliamo più partecipare a tale show messo in scena da codesta amministrazione. Ma non gliene facciamo una colpa perché altro non sanno fare. In merito all’articolo di solidarietà al presidente del consiglio e al gruppo espressa dal sindaco Catania , che invece di far abbassare i toni, li ha inaspriti ancora di più, vista la risposta di Plumeri, quest’ultimo probabilmente ha fatto talmente suo questo linguaggio di basso livello, fatto più di accuse personali, che non si rende conto della gravità delle sue affermazioni . Etichettare consiglieri comunali come falsi, disonesti (con la d maiuscola, e qui ci fermiamo) o far riferimento al passato per cercare di etichettarci in maniera negativa, come se nessuno conoscesse il loro di passato, che è tutto fuorché limpido ed esente da macchie, per loro sta diventando consuetudine amministrativa e politica. Ci dispiace ma la vera e propria politica è quella attuata dal sindaco Catania, da lui possiamo solo prendere esempio (anzi invitiamo il sindaco a qualche lezione di ripetizione per sapere come partecipare ai vari bandi) visti i finanziamenti ottenuti, e la capacità amministrativa dimostrata in questi anni, nonostante al primo mandato amministrativo. Piuttosto vorremmo dire al sindaco Plumeri che se tutto questo fervore e questa voglia di fare che sta energicamente portando avanti in maniera negativa , con la strategia dell’accusa e dell’infangare la nostra classe politica, l’avesse messa in maniera positiva nell’organizzazione dell’estate villalbese in onore del Santo Patrono San Giuseppe, questo agosto verrebbe ricordato non per il suo “Storico” comizio ( Storico con la S maiuscola) ma probabilmente per la migliore festa mai realizzata nella storia delle feste villalbesi. Ma questo è impossibile, perché siamo giunti a conclusione che la loro non è impossibilità ad amministrare, ma vera e propria incapacità amministrativa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...