Chi più chi meno ha approfittato del mese d’agosto per ritagliarsi un periodo di vacanza e godersi in tranquillità le soleggiate giornate estive, sicuramente più attraenti rispetto ai palazzi grigi e bui della politica italiana. Ma si sa, ferragosto segna l’inizio della fine dell’estate e già si intravede una ripresa che per certi aspetti, ma principalmente per alcuni, è assolutamente incerta. Il Governo è segnato dalle divergenze tra Lega e M5S, queste fanno anche ipotizzare la fine dell’esperienza Conte già nei prossimi mesi. Congettura che onestamente non mi convince. Un Governo solitamente “cade” quando le opposizioni o reclamano a gran voce nuove elezioni, oppure indicano soluzioni alternative a quelle in essere, cosa che ad oggi non è successo e difficilmente succederà. Inoltre, in breve periodo sarà difficile immaginare scenari diversi. Il Partito Democratico è sempre più allo sbando, lo stesso Renzi ha difficoltà a ricreare feeling con i suoi elettori, ma si sa, quando la sfortuna s’indigna a dar di cozzo ad una persona, le cose non possono che andare storte! Altro partito d’opposizione è Forza Italia. Berlusconi– all’altezza però di ribaltare le situazioni in ogni momento-, cercando di dare una svolta al suo partito, ha affidato al Presidente Tajani, uomo capace e preparato, il compito non facile di risollevare le sorti degli azzurri: vedremo. Ma a conti fatti ci si accorge che lo “spazio dei moderati”al quale puntano Democratici, Forzisti ecc.., ad oggi non è altro che terra brulla, poichè presenta una vegetazione spoglia di idee ed una totale assenza di pratiche innovative. Insomma, nessuno tra Salvini e Di Maio ha interesse a concludere in anticipo l’esperienza governativa; il loro, è si un matrimonio di interesse, e come la maggior parte di questi finirà quando uno dei consorti riterrà di poter fare a meno dell’altro, in questo caso, quando uno dei due si sentirà così “forte” da condizionare gli scenari futuri. Ma attenzione, non tutti i matrimoni di interesse finiscono, alcuni durano una vita, e se alla fine servisse un collante a tenere tutti uniti? E magari lo stesso Presidente Conte coadiuvato, perche no, da personalità come Enzo Moavero Milanesi e Giovanni Tria, riuscisse ad occupare lo “ spazio dei moderati” e dare solidità ad un’ azione di Governo che duri nel tempo? Fantapolitica? Può darsi….

