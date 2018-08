ROMA – “In due mesi abbiamo dimostrato senza bacchette magiche che dalle parole siamo passati ai fatti. Da 97 mila migranti dello scorso anno siamo arrivati a 19 mila e quindi 80 mila in meno e cio’ vuol dire che volere e’ potere. Sicuramente la gente apprezza il coraggio e la coerenza”. In una intervista a “Il Giornale”, il ministro dell’Interno Matteo Salvini fa il punto sul nodo immigrazione e sul “caso” Diciotti. “Siamo alle carte bollate con Malta – spiega -, c”e un aggiornamento di ora in ora ma siccome il porto lo devo dare io, lo do soltanto se l’Europa si fa carico di tutti questi soggetti, consapevole del fatto che l’unica soluzione che non e’ in linea con le normative e’ di riaccompagnarli in un porto libico. Se saremo costretti a farlo lo faremo, nonostante tutto. Li soccorreremo, li nutriremo e poi li riaccompagneremo in Libia.

