Ad integrazione delle nomine decise dal Sen. Stefano Candiani, entra a far parte dell’Organizzazione Lega Salvini Premier – Regione Siciliana anche Oscar Aiello, Consigliere Comunale di Caltanissetta.

Il nisseno Oscar Aiello, Capogruppo in Consiglio Comunale e Presidente della IV Commissione “Bilancio e Sviluppo Economico”, assumerà il ruolo di Responsabile Enti locali per la Provincia di Caltanissetta e sarà affiancato dal gelese Francesco Spata, che sarà invece il Responsabile Organizzativo provincia.

