Thuram e Buffon, Buffon e Thuram. A metà anni ’90 Lilian e Gigi difendevano la maglia di un Parma rimasto nella memoria di tutti; sabato 18 agosto 2018 Gigi e Marcus si sono affrontati in PSG-Guingamp. Il numero 1 del Paris Saint-Germain, che ha vinto il match per 3-1, si è scambiato la maglia col figlio del suo ex compagno.

Marcus, classe ’97, è nato a Parma mentre suo padre giocava al fianco di Buffon in gialloblù (i due hanno giocato e vinto anche alla Juve): numero 11 sulle spalle, il giocatore del Guingamp, che di mestiere fa l’attaccante, ha ritrovato il vecchio amico di papà. Che una volta era una giovane promessa. Proprio quando lui veniva al mondo. Dopo Timothy Weah, suo compagno di squadra, figlio di George, suo primo avversario da professionista, la Ligue 1 regala un altro pizzico di nostalgia, e di Serie A che fu, a Gigi Buffon. (Fonte calciomercato.com)

Gianluigi Buffon swapped shirts with Marcus Thuram after PSG beat Guingamp – the Italian famously played with the young striker's father Lilian pic.twitter.com/alcJcbjiAl — Champion Pirlo Wan (@ChampionPirlo17) August 19, 2018

