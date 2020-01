MUSSOMELI – Silvestre Messina, docente di lettere in pensione, è il nuovo presidente del Circolo “Trabia-Emiliani Giudici”, un’ associazione culturale con finalità sociali, con la sede nel Palazzo Trabia, nella centralissima Piazza Roma. Il nuovo direttivo è costituito dalla signora Salvina Sorce e da Vincenzo Genco, Nonò Messina e Roberto Prisco. IL neo Presidente subentra all’Uscente Calogero Mistretta che con la sua attività ha dato un’impronta notevole al circolo, il cui soci, eccezionalmente, lo hanno lasciato alla guida per tre anni di seguito, (per statuto il massimo prevede due anni). Dice Silvestre Messina: ”Desidero ringraziare il presidente uscente per la sua intensa attività. Sotto la sua guida il sodalizio è cresciuto con 91 soci residenti, 10 non residenti, ed altri 7 ultraottantenni, pr un totale di oltre un centinaio di iscritti”.