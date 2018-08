MUSSOMELI – Il sindaco Giuseppe Catania è intervenuto con un suo comunicato stampa per esprimere la sua solidarietà al presidente del consiglio di Villalba Antonio Lupo, destinatario di attacchi personali di quest’ultimi tempi, da parte del gruppo guidato dal Sindaco Alessandro Plumeri. “In questo scorcio di estate, scrive Catania, si assiste ad una escalation nel dibattito politico che, in alcuni casi, travalica la normale dialettica e finisce per scivolare in attacchi a carattere personale e familiare che certamente non fanno bene alla politica stessa. Pur non volendo minimamente entrare nelle questioni politiche di altri territori, mi preme, tuttavia, esprimere la mia piena ed incondizionata solidarietà al mio fraterno amico, Antonio Lupo Presidente del consiglio di Villalba, di cui riconosco lo slancio leale e disinteressato orientato a fornire il proprio contributo verso il bene del proprio territorio e della propria comunità ed esprimo, altresì, la mia vicinanza a lui ed ai consiglieri al suo gruppo legati. Il mio auspicio è che si ritorni a parlare di politica intesa come arte nobile di governare i propri territori con toni e modi civili e democratici”.

