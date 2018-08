MUSSOMELI – A seguito della comunicazione del parroco della parrocchia S. Ludovico Sac. Pietro Genco del programma religioso della festa della Madonna Assunta che prevede anche la processione che interesserà con il suo passaggio alcune vie del centro urbano e che si svolgerà il prossimo 15 agosto; considerato che tale evento è inserito nel calendario delle manifestazioni estive predisposto dall’Amministrazione Comunale e che per consentire meglio lo svolgimento di detta ricorrenza religiosa occorre vietare la sosta nella Piazza Eugenio Sorce, nella Via S. M. del Monte, nel tratto di Via Scalea compreso tra la Piazzetta Pasquale Sorce e la Piazza Eugenio Sorce, nel tratto di Via Caltanissetta antistante il pubblico esercizio “Bar Di Pasquale” nonché interdire la normale circolazione veicolare nella piazza in questione, il sindaco ha ordinato l’istituzione del divieto di sosta, dalle ore 18,00 alle ore 24,00 del giorno 15/08/2017, nella Piazza Eugenio Sorce, Via S. M. del Monte, Via Scalea tratto compreso tra la Piazzetta Pasquale Sorce e la Piazza Eugenio Sorce, Via Caltanissetta, nel tratto antistante il pubblico esercizio “Bar Di Pasquale; 2) La chiusura temporanea al normale transito veicolare nella Piazza Eugenio Sorce, per il tempo occorrente per lo svolgimento della ricorrenza religiosa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...