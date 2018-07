SAN CATALDO. Appuntamento di prestigio il prossimo 19 luglio a Taormina nell’ambito del Taormina Film Fest che si svolge nel Palazzo dei Congressi. Qui, nella Sala B, sarà proiettato il film il Raccontatore che è stato ambientato a San Cataldo. Si tratta di un docufilm per la regia di Giancarlo Mogavero che propone una storia ambientata a San Cataldo nei giorni della Settimana Santa, con Marco Ferrara e Calogero Bellavia. Il film, selezionato per il Taormina Film Festival, ha già ottenuto un significativo successo e sarà dunque proiettato in una ribalta mondiale come il Taormina Film Festival destinata a far conoscere al grande pubblico non solo la città di San Cataldo in cui è ambientato ma anche le sue stesse tradizioni, senza tuttavia dimenticare la bravura di registi, attori e staff tecnico e di produzione che hanno contribuito, ognuno per il proprio ruolo, al suo indiscusso successo.

