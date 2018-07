CALTANISSETTA – Mercoledì 11 luglio alle ore 19,00 in Piazzetta Grazia, il Movimento 5 Stelle di Caltanissetta ritorna con “Rigenerazione in Movimento” (estate a 5 stelle), un programma di eventi che si svolgerà in diverse parti della nostra città durante i mesi estivi.

Dopo l’azione di rigenerazione urbana fatta a Piazza Grazia lo scorso anno e il “Tour dei cinque sensi nel quartiere Angeli” svoltosi il 29 aprile, si vogliono rigenerare altri tessuti urbani: la rinascita della città parte dalla sua valorizzazione coinvolgendo direttamente i cittadini alla redazione del “Progetto di citta”.

Ciascun evento sarà preceduto da un’assemblea cittadina, in cui tutti saranno chiamati ad esprimere idee, problemi e soluzioni. Il cittadino è per noi parte attiva ed ogni suo pensiero è un prezioso suggerimento. Ad ogni evento saranno presenti i nostri portavoce, gli attivisti e i simpatizzanti e quanti di voi credono nella “partecipazione e nel cambiamento”.

L’M5s sottolinea “E’ questo l’obiettivo, fare crescere la nostra comunità attraverso una serie di azioni che partendo da un semplice “cartellone” estivo di eventi, ci porterà al confronto e al dialogo. Noi vogliamo far rinascere questa città e vogliamo farlo insieme a tutti voi: diamo inizio al cambiamento”.