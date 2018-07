CALTANISSETTA – La sezione della Lega – Salvini Premier di Caltanissetta, sabato nel capoluogo nisseno ha diffuso un volantino durante il mercato settimanale del sabato. L’iniziativa è stata coordinate dal Commissario Cittadino, Patrizia Battello e dal Portavoce in Consiglio Comunale, Oscar Aiello. Con loro tanti giovani universitari e giovani militanti che si sono dati da fare attorno ad un gazebo montato al centro del mercato di Pian del Lago.

I militanti leghisti, accompagnati dall’On. Alessandro Pagano e dal Commissario Provinciale, Loreto Ognibene, hanno distribuito un volantino per denunciare la presenza di parcheggiatori abusivi extracomunitari, che oltre a svolgere un’attività illegale, si sono fatti notare in questi anni per atti di arroganza verso gli automobilisti con insistente richiesta di denaro.

L’iniziativa è stata apprezzata dai frequentatori del mercato settimanale e tanti hanno gradito il volantino raffigurante il ministro dell’interno nonché segretario della Lega, Matteo Salvini, e lo slogan che recitava “ IO NON PAGO “IL PIZZO” AI PARCHEGGIATORI ABUSIVI … ANZI LI RIMANDO A CASA!

La Lega di Caltanissetta, continuerà con medesime iniziative sul territorio Nisseno per denunciare altre situazioni di illegalità derivanti dalla presenza di clandestini.

