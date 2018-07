CALTANISSETTA – Venerdì 13 luglio la polizia ha effettuato dei servizi straordinari di controllo del territorio, volti al contrasto delle illegalità diffuse. In particolare l’attività di controllo, svolta da personale della Polizia di Stato ha interessato il Centro Storico e il quartiere Provvidenza. Un nisseno incensurato è stato trovato in possesso di 1,46 grammi di “hashish”, per uso personale; al giovane è stato contestato l’illecito amministrativo ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90.

