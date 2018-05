NISCEMI – Passione divenuto follia quello che ha armato la mano di Antony Mangiapane che prima ha sparato ad un rivale in amore e poi si è tolto la vita a Niscemi. Vicenda convulsa, sulla quale le forze dell’ordine stanno indagando. Il primo, intorno alle 19, dopo aver discusso animatamente con l’altro in via Gradini, perche’ entrambi pare si contendessero la stessa ragazza, gli ha sparato, esplodendo tre colpi, solo uno andato a segno. Forse per il rimorso per quanto fatto, o perche’ sentitosi braccato dalle forze dell’ordine, o pensando di avere perso per sempre la donna che amava che in quel momento soccorreva il ferito, il 23enne ha impugnato la pistola e si e’ ucciso. Il giovane e’ stato trovato in contrada Canale. E’ stato trasportato in ospedale, ma per lui non c’era piu’ nulla da fare.

