MUSSOMELI – Riceviamo e pubblichiamo: “In merito al finanziamento dei servizi di ingegneria ed architettura per il Consolidamento della Rocca del Castello, intervengono i consiglieri del PD-Sicilia Futura. “Ci sembra doveroso ancora una volta ribadire la poca correttezza comunicativa del Sindaco di Mussomeli, Giuseppe Catania. Questo finanziamento si sarebbe potuto ottenere già parecchi mesi addietro, se solo il progetto fosse stato trasmesso con maggiore sollecitudine e in maniera corretta agli uffici preposti. Solo l’interrogazione sollevata dai sottoscritti in Consiglio Comunale ha scosso il Sindaco e il suo Assessore dal loro torpore. Non bisogna sottacere, inoltre, che l’iter che ha portato a questo finanziamento è iniziato sotto la giunta guidata dal Sindaco Salvatore Calà: furono allora interessati il Dott. Croce, in qualità di Soggetto Attuatore del Commissario di Governo contro il dissesto Idrogeologico prima e di Assessore al Territorio Ambiente poi, nonché l’Assessore ai Beni Culturali, la Soprintendenza ai BB.CC. e l’allora Dirigente Regionale al ramo dott. Giglione. Come testimoniano anche articoli di stampa di allora, furono effettuati diversi sopralluoghi dai diversi enti interessati dall’Amministrazione Calà. Ci preme, infine, sottolineare, stante che il nostro Sindaco difetta di onestà intellettuale per ammetterlo, che i fondi del Patto per il Sud, stanziati dal Governo Renzi, sono stati intercettati dal nostro territorio anche grazie al confronto pubblico che si è svolto a Mappa nel Dicembre del 2014, al quale parteciparono tantissimi Sindaci del nostro territorio, quasi tutto il Governo Regionale, la Dirigenza Generale dei Dipartimenti interessati dal tema del confronto (il dott. Falgares della Programmazione, l’Ing. Foti della Protezione Civile, il dott. Giglione dei Beni Culturali, il dott. Arnone delle Infrastrutture solo per citarne alcuni), convegno organizzato e fortemente voluto dagli on. Daniela e Salvatore Cardinale, dall’allora Sindaco di Mussomeli Salvatore Calà e dall’attuale sindaco di Villalba, Alessandro Plumeri”.

