MUSSOMELI – Nella giornata di ieri, Domenica 22 aprile 2018, il Rotary Club di Mussomeli ha celebrato la Giornata Mondiale della Madre Terra, il “WORLD EARTH DAY”, inaugurando a Mussomeli la piantumazione di un albero per ogni Rotariano nell’ambito dell’area del parco urbano e del monumento del Rotary International presso il Largo Paul Harris. L’iniziativa è nata il 22 aprile 1970 per promuovere la salvaguardia delle risorse naturali della Terra anche attraverso la conservazione delle risorse naturali, il divieto di utilizzo di prodotti chimici, la cessazione della distruzione dei boschi umidi, la protezione di specie minacciate, la promozione di politiche per la corretta gestione dei rifiuti, la promozione della produzione di energie rinnovabili e l’eliminazione di quella da combustibili fossili. Il Rotary Club di Mussomeli, per volontà del Presidente Roberto Di Leo, ha promosso la piantumazione di un albero per ciascun socio del Rotary e dei Club figliocci Rotaract ed Interact d’intesa con l’Amministrazione Comunale e con l’Assessorato Regionale per le Foreste. “Oggi tutti i Rotariani del mondo hanno piantumato almeno un albero”! Così è scritto in una nota del sodalizio: “Siamo oltre un milione e duecentomila! Almeno tanti saranno gli alberi che oggi metteranno le radici su Madre Terra assorbendo carbonio e rilasciando ossigeno! Supportando la biodiversità, migliorando il nostro suolo, il nostro clima ed i nostri stati d’animo! “Piantare Alberi” si è rivelato un progetto meraviglioso! Aprire gli occhi e la nostra mente anche alle questioni ambientali significa passare da una mentalità di reazione ad una di prevenzione. Se vogliamo creare un mondo migliore, più sano e più pacifico, abbiamo bisogno di un pianeta sano per farlo. E’ stato un vero piacere vedere come tutti i Rotariani abbiano accompagnato con grande entusiasmo e creatività il semplice atto di piantare alberi! Auguri Madre Terra! Oggi abbiamo almeno 1.200.000 motivi di speranza in più!” C’è da dire che tante sono le iniziative definite nell’anno dal Presidente Roberto Di Leo, tante ancora sono in programma anche relativamente alle attività di servizio, formazione, convivialità, amicizia ed affiatamento tra i soci.

