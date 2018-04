MUSSOMELI – Un comunicato del Commissario straordinario dell’Arciconfraternita SS. Sacramento alla Madrice, Salvatore Maria (Totino) Saia, diretto ai confrati e alle consorelle, era stato diramato lo scorso sabato, esattamente in data 14 aprile 2018, anche attraverso la pagina FB dell’Arciconfraternita del SS. Sacramento alla Madrice. Il comunicato riportava in alto l’oggetto dell’informativa: “Raduno Diocesano a Campofranco 15 Aprile 2015 ore 16,15” e continuava precisando, innanzitutto che lo stesso sarebbe stato presente con la sua Confraternita di Bompensiere. Poi, così continuava. “Come Commissario dell’Arciconfraternita (in quanto responsabile “estraneo” al sodalizio con il compito, affidato dal Vescovo, di accompagnare un percorso di riconciliazione e “rinascita”), ho comunicato, per quanto possibile, a tutti, consorelle e confrati, la “necessità” di essere presenti al raduno annuale di Campofranco in deroga alla sospensione e con tutte le insegne necessarie. Anche con una piccola rappresentanza. Purtroppo non ho avuto notizie”. E quelle notizie, forse, non gli sono mai arrivate, stante la mancata presenza, a Campofranco, dell’Arciconfraternita del SS. Sacramento di Mussomeli al raduno confraternale annuale che ha visto, invece, la partecipazione di diverse confraternite della diocesi, come riportato in una precedente pagina del giornale. Presenti, anche, gli altri sodalizi mussomelesi che hanno partecipato con bandiere, mazzieri, abitini: Confraternita del SS. Sacramento di San Giovanni con le insegne di colore bianco, confraternita Maria SS. del Monte Carmelo col colore giallo, Confraternita Maria SS. delle Vanelle in Sant’Enrico col colore celeste e la confraternita di Maria SS. dei Miracoli con le insegne di colore azzurro, la cui dirigenza è stata recentemente rinnovata con il Superiore Salvatore Ladduca, fresco di nomina vescovile alla guida del sodalizio. Mancava soltanto il colore rosso matricese.

