MUSSOMELI – Un ragazzino di 11 anni, Luigi Paci, fra i Lamentatori dell’ “Ecce Mater Tua” della Confraternita Maria SS. del Monte Carmelo, nella processione del giovedì Santo 2018 con il Simulacro di San Giovanni. Un ragazzino che è l’orgoglio della confraternita e del suo gruppo di lamentatori che si sono preparati attivamente preparati per la ricorrenza. “Abbiamo lavorato sodo ha detto Gero Riggio – e con immensa amicizia ed aggregazione. Abbiamo offerto il nostro servizio alla Comunità di Mussomeli per portare a termine una Tradizione, Un “Amore” che ogni anno diventa sempre più difficile e più complicato, ma che ci sprona per questo ad essere “uniti” nel nome di Cristo. Un ringraziamento particolare per i portatori. Nella foto: i giovani di “San Giovanni” della Confraternita seicentesca di Maria SS Del Monte Carmelo.



