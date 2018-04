Arrivano tutti i nulla osta per lo svolgimento della gara. Pienone di iscritti per il primo degli appuntamenti organizzati dal sodalizio sportivo nisseno Passione & Sport. Presenti i migliori piloti della specialità.

Sono 75 i piloti iscritti al 1° Slalom del Vallone, che si correrà a Milena nel Nisseno il week end del 21-22 aprile. L’appuntamento motoristico, organizzato dal nuovo sodalizio sportivo nisseno Passione & Sport, raccoglie già grande partecipazione, dato che hanno perfezionato la propria iscrizione i migliori piloti della specialità che provengono da tutta la Sicilia. La gara nel frattempo ha ricevuto tutti i nulla osta necessari allo svolgimento. “L’organizzazione di un evento simile – spiega Michele Vecchio Direttore di gara e coordinatore di Passione & Sport – vede il coordinamento di una serie imponente di attori tra Enti e istituzioni, che non possiamo che ringraziare per la solerzia e disponibilità, tra questi, chiaramente ringraziamo la Commissione provinciale di Vigilanza e pubblica Sicurezza, la Polizia Stradale, il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, il Comune di Milena ed i vigili urbani, la Motorizzazione Civile, l’Aci di Caltanissetta. Medesima collaborazione – sottolinea Vecchio – ci aspettiamo anche dal pubblico, che accorrerà certamente numeroso per assistere alla gara”. Tornando agli iscritti, avranno chiaramente ambizioni di alta classifica il messinese Giovanni Greco che si presenta su Radical SR4 di Classe E2SC 1600, che dopo aver smaltito l’adrenalina per la vittoria alla prima prova del campionato siciliano Slalom a Salice, dovrà difendersi dalla precisione di guida tra i birilli del concittadino Emanuele Schillace, già campione Under 23 regionale, tra i più promettenti del panorama nazionale, allo Start su vettura gemella e sempre per i colori della scuderia T.M. Racing. Vorrà portare nella sua Trapani l’alloro dello Slalom del Vallone il giovane Giuseppe Gulotta che approfitterà dell’appuntamento nisseno per mettere a punto la macchina nuova, la Radical SR4 con la quale esordisce nella stagione. Ancora tra gli specialisti tra i birilli, avrà ambizioni di vertice Domenico Gangemi, già due volte vincitore del titolo tricolore di classe, che si presenta su Fiat 127 con i colori della Phoenix. Ovviamente ruolo da prim’ordine vorranno averlo gli agguerriti piloti nisseni, sempre in grande spolvero sui campi di gara siciliani. L’autoslalom avrà il suo centro a Milena ed il tracciato si svilupperà sulla SP 24 per una lunghezza di 2,890 Km con 12 postazioni di rallentamento che prevedono ciascuna una distanza tra le barriere di birilli di 12 metri. A dirigere la competizione, sarà il direttore di gara Michele Vecchio. Il programma prevede sabato 21 aprile, giornata dedicata alle operazioni preliminari delle verifiche tecniche e sportive che si terranno a Milena dalle 15 alle 19. Domenica 22 sono previste tre manche di gara, al meglio delle quali verrà redatta la classifica, precedute da un passaggio di ricognizione dei concorrenti al volante delle auto da gara. Un tracciato guidato ma altamente tecnico, che garantirà al pubblico un elevato livello di spettacolo, per il quale il collaudo è già stato eseguito. La Cerimonia di premiazione concluderà poi il week end nisseno a Milena in Piazza Garibaldi.

