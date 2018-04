DELIA. Convocato il consiglio comunale dal presidente Antonio Di Caro, in sessione ordinaria il 24 Aprile 2018 alle ore 19. L’ordine del giorno prevede all’inizio la lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Poi verranno trattati l’adozione del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2018-2019-2020, ed elenco annuale. Il piano di miglioramento dei servizi di polizia municipale, anno 2018, (art. 13, L.R. 17/90). L’approvazione dello scorporo del piano di lottizzazione denominato “Calvario” sub-comparto U-V, lotto U1 C/da Calvario, distinto in catasto al foglio n. 4 particelle 770, zona “C3” del vigente P.R.G., ditta Italiano Mariagrazia. Seguirà la presa d’atto e la ratifica della determinazione dirigenziale n. 72 del 28 gennaio 2018, che riguarda l’adeguamento degli oneri di urbanizzazione per l’anno 2018, (in applicazione dell’art. 24 della L.R. 24 luglio 1997, n. 25 e circolare assessoriale del 28 ottobre 2003, n. 4 (G.U.R.S. n. 53 del 5 dicembre 2003). Ultimo punto in discussione: la presa d’atto e la ratifica della determinazione dirigenziale n. 71 del 28 gennaio 2018, avente per oggetto “Adeguamento costo di costruzione per l’anno 2018”.

