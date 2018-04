Il Congresso Territoriale dell’ARCI di Caltanissetta ha riconfermato Giuseppe Montemagno nel ruolo di presidente dell’associazione provinciale.

L’assemblea congressuale si è svolta sabato 7 aprile a Gela, presso la sede del Circolo Le Nuvole, ed ha visto la partecipazione dei delegati dei circoli provenienti da tutta la provincia che si sono confrontati sulle prospettive di sviluppo del territorio caratterizzato, come ha sottolineato nella sua relazione introduttiva lo stesso Montemagno, da un calo demografico notevole soprattutto nella fascia più giovane della popolazione.

Serve ripensare le politiche di sviluppo – emerge dalla discussione congressuale – ripartendo dall’enorme patrimonio storico e naturale di cui sono ricchi le nostre comunità, valorizzare le competenze esistenti. Sono necessarie politiche di inclusione sociale che guardino ai reali bisogni delle famiglie e delle persone in una fase di grave crisi economica e sociale.

Il riconfermato presidente ha poi sottolineato le perplessità per la sentenza del Tribunale di

Caltagirone che ha assolto tutti gli imputati del processo per abusivismo per la costruzione del MUOS nell’area della sughereta di Niscemi, processo in cui ARCI Sicilia si era costituita parte civile.

“Valuteremo con i nostri legali le motivazioni della sentenza e decideremo quale strategia adottare – ottolinea Montemagno – Tuttavia, prima che giudiziaria, la battaglia contro il MUOS è una battaglia di civiltà per affermare la cultura della pace e della non violenza”.

Al Congresso dell’ARCI di Caltanissetta sono inoltre intervenuti i rappresentanti di CGIL, Confcommercio, Movimento Consumatori e LIPU che nel portare il proprio saluto hanno inoltre avanzato una serie di proposte su cui nel prossimo futuro sarà avviato un confronto nell’interesse del territorio. Hanno inoltre partecipato ai lavori alcuni volontari provenienti da Finlandia e Messico, impegnati in questi giorni a Mussomeli in un progetto di volontariato internazionale promosso dall’Associazione ArciStrauss.

Al Congresso Territoriale dell’ARCI di Caltanissetta ha partecipato inoltre Salvo Lipari, presidente di ARCI Sicilia che ha richiamato nel suo intervento anche i temi più generali che saranno al centro dei prossimi congressi regionale e nazionale dell’ARCI, che saranno celebrati a Palermo e Pescara tra maggio e giugno.

Il Congresso ha eletto infine i 14 delegati che parteciperanno al Congresso Regionale ed i

componenti del nuovo Consiglio Territoriale che resterà in carica per i prossimi 4 anni.

