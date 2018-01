VILLALBA – Ai fini dell’espletamento progettuale – informano il Sindaco Plumeri e l’ Assessore Territo – relative alle istanze di ammissione al B.E.F., le piccole e medie imprese e/o gli enti del terzo settore e i giovani (dai 18 ai 35 anni, disoccupati e con un ISEE del nucleo familiare non superiore a 5.000,00) possono presentare istanza di disponibilità. Le imprese per accogliere giovani per un percorso formativo/lavorativo della durata di n.3 mesi e i giovani per intraprendere un’esperienza formativa presso l’azienda ospitante per n.80 ore mensili con un compenso di € 300,00 mensile.

Le istanze, da parte delle piccole e medie imprese e/o degli enti del terzo settore e dei giovani interessati, dovranno pervenire presso l’ufficio protocollo del Comune entro il 31 gennaio 2018. Per maggiori chiarimenti e per i modelli di domanda, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali tel.0934/811935.

Correlati