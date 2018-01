SERRADIFALCO. E’ emerso un disavanzo di 2.433.203 euro nel Rendiconto consuntivo dell’esercizio finanziario 2016 approvato dalla Giunta. Tale somma dovrà essere iscritta tra le spese del bilancio di previsione 2017 come disavanzo da ripianare. L’amministrazione comunale, per farlo, ha deciso di optare per il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per pervenire al ripianamento del disavanzo accertato ed al risanamento finanziario dell’ente. Il sindaco Leonardo Burgio, sentito dopo l’approvazione del Consuntivo 2016, ha sottolineato che questa è la situazione economico finanziaria reale dell’ente comunale alla luce della contabilità armonizzata. Ha anche sostenuto che la situazione finanziaria, pur mantenendo lo stato di criticità, registra una riduzione della passività grazie ad una politica virtuosa che, con l’insediamento della sua amministrazione ha portato a non conferire incarichi a nessuno, a ridurre il canone dell’illuminazione pubblica del 70%, a ridurre i costi della bolletta rifiuti, a non spendere un solo euro in feste religiose e non, e a recuperare somme importanti su tributi evasi o elusi e tante altre azioni . Il sindaco, infine, ha ricordato che nessuno possiede bacchette magiche e che si sta lavorando per cercare di evitare il dissesto economico finanziario dell’ente comunale.

