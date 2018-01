CALTANISSETTA – Il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Don L. Milani” di Caltanissetta, Professoressa Luigia Maria Emilia Perricone, nell’ambito delle attività di continuità ed orientamento promosse al fine di far conoscere agli utenti l’offerta formativa della scuola dell’infanzia , primaria e secondaria comunica che l’Istituto ha organizzato diversi incontri con i genitori degli alunni. In particolare gli open day avranno luogo nelle seguenti date:

Scuola secondaria- Plesso F. Cordova : Lunedì 15 Gennaio- ore 16,00

Scuola primaria- Plesso Don Milani: Martedì 09 Gennaio- ore 16,00

Plesso Rodari: Meroledì 10 Gennaio – ore 16,00

Scuola dell’infanzia – Plessi F. Turati- Don Milani- Aldo Moro: Giovedì 11 Gennaio – ore 16,00

Gli incontri, che ormai si pongono come un momento istituzionale di dialogo e confronto con l’utenza, permettono alla scuola di aprirsi al territorio non solo per accogliere ma soprattutto per rendere partecipi le famiglie del percorso formativo che gli alunni avranno modo di seguire negli anni venturi.

Nel corso degli incontri oltre a presentare l’offerta formativa, le strutture e i laboratori dei plessi, verranno realizzate delle attività laboratoriali coinvolgendo alunni e genitori.

Tra i vari percorsi progettuali proposti dalla scuola meritano citazione i progetti che promuovono integrazione e successo formativo, i corsi di potenziamento disciplinare riguardanti l’italiano, la lingua straniera e la matematica.

I progetti di ampliamento dell’offerta formativa che prevedono corsi di educazione alla lettura, incontri finalizzati alla promozione dell’educazione alla legalità e alla cittadinanza, laboratori di arte, corsi di strumento musicale, pratica sportiva.

L’Istituto Comprensivo “Don L. Milani” è stato istituito il primo settembre 2014 in seguito all’accorpamento del sesto circolo didattico Don Milani e della scuola secondaria di primo grado Filippo Cordova.

Il comprensivo riunisce la scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado che, nel loro insieme, costituiscono una scuola unitaria di base in grado di prendere in carico i bambini dall’età di tre anni e di guidarli fino al termine del primo ciclo di istruzione.

Ciò favorisce la realizzazione di attività di continuità e la collaborazione tra gli insegnanti dei diversi ordini, al fine di garantire un curricolo unitario in cui i molti apprendimenti che il mondo di oggi offre vengono riportati entro un unico percorso strutturante.

Una particolare attenzione è posta all’inserimento e all’inclusione degli alunni che intraprendono il primo anno dei percorsi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria; il primo ingresso nella scuola richiede infatti un intervento di prima accoglienza legato alla necessità di offrire loro un ambiente ospitale e sicuro dove potersi orientare e trovare stimoli positivi per il nuovo percorso che si accingono ad intraprendere.

L’Istituto Comprensivo “Don L. Milani” è ubicato in sei distinti plessi, due di scuola primaria, tre di scuola materna e uno di scuola secondaria.

I vari plessi sono muniti di laboratori e di spazi esterni. In particolare, nei plessi della scuola primaria e secondaria sono presenti:

– 4 laboratori di informatica;

– 3 laboratori scientifici

– 3 laboratori di arte

– 3 laboratori di scienze

– 1 laboratorio di lingue

– 3 laboratori musicali

– un orto didattico

– Palestra

– Biblioteca

– LIM in ogni aula

La scuola secondaria comprende anche l’indirizzo musicale con lo studio di quattro diversi strumenti: chitarra, pianoforte, flauto traverso e violino. Le attività di strumento vengono svolte in orario pomeridiano presso il plesso F. Cordova , dove è stato allestito un laboratorio musicale attrezzato con numerosi strumenti e prevedono la realizzazione di vari saggi oltre che la partecipazione a concorsi.

Numerose sono le attività e i progetti previsti dal PTOF dell’Istituto, da quello di educazione alimentare a quelli relativi alla legalità e alla conoscenza del territorio.

Nella scuola primaria sono stati avviati i progetti: pratica musicale e pratica sportiva.

Realtà significative dell’Istituto sono anche le due corali: quella di voci bianche della Don Milani e quella della F. Cordova che vedono impegnati gli alunni in diverse manifestazioni e concorsi dove sono stati raggiunti eccellenti risultati.

Questi ultimi prevedono un’ora in più di ed. fisica e di musica rispetto all’orario tradizionale. Le attività di musica, inoltre, sono svolte in compresenza con gli insegnanti di strumento musicale.

Anche nella scuola dell’infanzia sono svolte diverse attività progettuali come, ad esempio, il laboratorio di inglese, attraverso il quale i bambini cominciano a conoscere fin dalla tenera età una lingua straniera.

Molti sono i concorsi ai quali hanno partecipato gli alunni dell’Istituto, riscuotendo diversi successi. In particolare i progetti “ Giochi matematici”, “ Problem solving” e “ Olimpiadi di grammatica” hanno coinvolto alunni della scuola primaria e secondaria ed ha visto numerosi ragazzi superare le fasi di Istituto ed accedere alle selezioni provinciali e nazionali.

Il motivo ispiratore dell’ Istituto Comprensivo Don L. Milani è quello di dar vita ad una scuola di qualità, in linea con le otto competenze-chiave europee (Raccomandazione 2006/962/CE) e con le nuove indicazioni sul curricolo verticale, in grado di recepire le richieste e le attese degli alunni, di rafforzare il ruolo e la partecipazione delle famiglie, di valorizzare l’impegno e le capacità professionali dei docenti.