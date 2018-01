MUSSOMELI – Si è svolto, ieri pomeriggio, 14 gennaio 2018, presso la Palestra comunale di Via Madonna di Fatima, come ogni anno, il Memorial Nino Caltagirone che negli ultimi anni è diventato “Memorial Nino Caltagirone – Salvatore Palumbo”. Alle ore 16 puntuali, gran parte dei compagni di squadra del grande portiere Nino e dell’infaticabile centrocampista Salvatore si sono divisi in due squadre ed hanno incominciato, come al solito, la battaglia (sportiva), perché nessuno, anche con il passar degli anni, ci sta a perdere. Presente, anche, il nipote di Salvatore Palumbo, Daniele Spoto che, da alcuni anni a questa parte, non vuole mancare all’appuntamento. La squadra in maglia rossa era così formata: Gero Valenza (portiere), Carlo Castiglione, Francesco Prisco, Daniele Spoto, Domenico Mistretta, Jerri La Mattina ed Alessandro Misuraca, La squadra in maglia bianca: Giovanni Belfiuore (portiere), Daniele Misuraca, Vladimir Valenza, Felice Immordino, Samuele Belfiore, Luca Taibi. Ha arbitrato Salvatore Sorce e tra gli spalti l’infortunato Luigi Alessi. Vittoria alla fine dell’amicizia incontrastata negli anni e dell’impegno preso da più di vent’anni a non dimenticare e a tenere sempre vivo il ricordo di due indimenticabili ragazzi esempio che oggi dovrebbero seguire in tanti. Presenti per assistere al Memorial il papà di Salvatore con la sorella e i nipoti, e la signora Nazarena madre di Nino con la nipote Zina. Alla fine del Memorial tutti i “ragazzi” hanno consegnato alle famiglie con l’aiuto dei figlioletti l’omaggio floreale e trofei che ricordano quest’ultimo Memorial. Come ogni anno, erano presenti i mister di Nino e Totò, rispettivamente il prof. Vincenzo Sorce e Nino Lanzalaco.

