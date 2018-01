La Lega-Salvini Premier di Gela raddoppia e apre un nuovo circolo oltre a quello storico esistente nella città del golfo. Nel giorno dell’Epifania presso lo studio gelese dell’avvocato Gianfranco D’Aleo, alla presenza segretario regionale (Sicilia occidentale) della Lega-Salvini Premier, l’onorevole Alessandro Pagano e del coordinatore provinciale, Arialdo Giammusso, di Salvatore Farruggia e di Antonio Giudice, è stato formalmente costituito un altro circolo a dimostrazione di un grandissimo interesse verso il partito di Matteo Salvini che aspira a vincere le prossime elezioni politiche.

Presidente di questo secondo circolo è stato eletto Tony Di Maria mentre vice e segretario saranno rispettivamente, l’Avv. Gianfranco D’Aleo e l’Avv Giuseppe Romano. Responsabile alla comunicazione ed immagine sarà Angela “Maya” Romano. Folta la presenza di donne e giovani.

La nascita di un secondo circolo cittadino consentirà al partito una maggiore operatività in ambiti diversi, operatività che si concretizzerà con incontri diretti e periodici con i cittadini gelesi, in modo da sviluppare e aumentare il consenso al movimento già in fase di grande crescita. “I nuovi membri saranno ulteriore forza trainante in una città che si sta innamorando del buon senso di Matteo Salvini”, così si è espresso Gianfranco D’Aleo. Mentre Antonio Di Maria ha sottolineato la forza del programma della Lega (no Fornero, Flat tax al 15%, stop invasione clandestini, più sicurezza, più Italia e meno Europa).

“Con questi persone di alto profilo e con questo programma la Lega di Salvini si avvicina con fiducia all’appuntamento elettorale del 4 marzo, una data che determinerà il destino del nostro paese per gli anni a venire. La scelta è una sola: il baratro dei 5 stelle, i disastri fatti dal Pd o la riscossa con la Lega-Salvini Premier” così ha concluso la giovane Angela Maya Romano.