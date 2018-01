MILANO – Dal 29 gennaio Fiorello tornera’ a trasmettere a Radio Deejay con un programma inedito: Il Rosario della sera. Questa mattina lo showman e’ intervenuto in diretta a Deejay chiama Italia. “Sono uno dei vostri” ha detto. E Linus: “Riportarti in radio era un capriccio che volevo togliermi prima di andare in pensione”.