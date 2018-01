CALTANISSETTA. Diciassette progetti e nove milioni da spendere per fare rinascere il villaggio Santa Barbara. E’ tutto contenuto nel cosiddetto “Contratto di quartiere” ammesso a finanziamento dal Ministero dell’Infrastrutture e pronto a decollare con i progetti esecutivi. A metà anno saranno pubblicati i primi bandi.

Martedì nel corso della giunta itinerante il sindaco Giovanni Ruvolo ha presentato nei locali parrocchiali i progetti sottolineando come gli investimenti siano destinato a cambiare radicalmente il volto del villaggio e a migliorare la qualità della vita dei residenti. Erano presenti i parroco don Calogero Di Vincenzo e il presidente del comitato di quartiere Antonio Faraci. Per il sindaco Santa Barbara diventerà un punto di riferimento per Caltanissetta e polo di attrazione turistica. I progetti, presentati dall’Ufficio tecnico comunale, saranno eseguiti dal Comune con la collaborazione di Iacp, istituto comprensivo “Vittorio Veneto”, Diocesi e Università di Catania. (di Stefano Gallo, fonte gds.it)

Mi piace: Mi piace Caricamento...