SAN CATALDO. La parrocchia della Chiesa Madre ha inteso augurare buon compleanno al suo arciprete don Biagio Biancheri. In tanti hanno inteso pregare per il proprio arciprete dando il proprio augurio all’arciprete che, in questi anni, ha portato avanti il suo ministero sacerdotale a favore della comunità sancataldese partecipando alla celebrazione dell’Eucaristia oggi pomeriggio e al momento di fraternità successivo.

