CATANIA – Agata e Lucia, due donne, due martiri, simbolo di resistenza femminile di fronte alla violenza e all’abuso di potere. Agata a Catania e Lucia a Siracusa. La devozione nel Sud Est della Sicilia ha il loro volto. È un rapporto ideale fra sorelle, amiche, compagne di strada, sebbene non si siano conosciute, incontrate fisicamente e non siano – come in tanti credono nelle due città – cugine o parenti. C’è un altro ritorno di Lucia: quello ai piedi di Agata. Lo storico viaggio delle spoglie di Santa Lucia da Venezia alla Sicilia, svolto dal 14 al 30 dicembre 2024 nelle diocesi di Siracusa, Acireale e Catania è stato raccontato nel libro di Salvatore Di Salvo e Alessandro Ricupero dal titolo “Sulle orme di Lucia – Per essere Testimoni credibili”, edizioni San Paolo. Il racconto della peregrinatio del corpo di Santa Lucia si svolgerà, giovedì 26 novembre, con inizio alle 17,30, nella Libreria San Paolo di via Vittorio Emanuele a Catania. L’iniziativa, inserita nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è stata promossa dall’Ancri, sezione di Catania con il sostegno della libreria San Paolo, l’Ucsi sezione di Catania e l’Anc e la collaborazione della Deputazione della Cappella di Santa Lucia di Siracusa e il Circolo cittadino di Santa Lucia in Belpasso. La presentazione sarà aperta dai saluti del direttore della Libreria San Paolo, Giacomo Salerno, del presidente del circolo cittadino di Santa Lucia in Belpasso Alfio Consoli e del presidente dell’Ucsi, sezione di Catania Lucio Di Mauro. A dialogare con i due autori sarà la presidente dell’Ancri, sezione di Catania Mariella Gennarino, già presidente del comitato festa di Sant’Agata di Catania.