Una serata di testimonianze, musica e condivisione per ricordare don Antonio Mazzi nel giorno del suo primo compleanno dopo la scomparsa. L’iniziativa, promossa dalla cooperativa sociale Etnos in collaborazione con la Fondazione Exodus, si terrà venerdì 27 novembre a Caltanissetta.A legare la cooperativa nissena al fondatore di Exodus è stata un’amicizia lunga oltre vent’anni, caratterizzata da esperienze, progetti e valori condivisi, nel segno dell’accoglienza, della solidarietà e dell’inclusione sociale. Un rapporto che prosegue oggi attraverso Franco Taverna, successore di don Mazzi alla guida della fondazione.

Il programma prevede alle 18.30 la celebrazione di una messa nella parrocchia del Sacro Cuore e, a partire dalle 19.30, un incontro nella sala Don Bosco con gli interventi di Franco Taverna, Maria Giusi Cannio e Fabio Ruvolo, presidente della cooperativa sociale Etnos. La serata sarà accompagnata dall’esibizione del coro Raggi d’Isole e da momenti musicali.”Non sarà soltanto un momento commemorativo, ma una vera festa della vita, nello spirito di don Antonio, che ha saputo insegnarci quanto sia importante continuare a sognare, sorridere e credere nel prossimo”, sottolineano gli organizzatori, che hanno rivolto l’invito a tutta la cittadinanza.