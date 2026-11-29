Solo un pareggio per la Sancataldese 1-1 sul campo del Lascari Cefalù. Un risultato che è stata la conseguenza di una sfida tirata e combattuta fino all’ultimo secondo nel corso della quale i verdeamaranto avrebbero potuto anche riportarsi in vantaggio, ma i padroni di casa hanno retto il confronto riuscendo a conquistare un punto prezioso per la sua classifica. Un punto che, invece, non è stato altrettanto prezioso per la Sancataldese che ha perso la testa della classifica oltre che la possibilità di confermarsi al 1° posto.

La partita ha visto la Sancataldese partire bene e portarsi in vantaggio con la rete di Cissè che s’è confermato prezioso uomo gol di questa Sancataldese targata Davide Boncore. I padroni di casa, tuttavia, hanno saputo reagire pareggiando il conto con Mocciaro. Un gol che ha rimesso in equilibrio una partita che, da allora in avanti, ha vissuto di lotta e di tensione emotiva, con tanto pressing, tanti uno contro uno e altrettanti raddoppi sui portatori di palla.

Alla fine, solo pari in una partita che non ha girato per come avrebbe potuto o dovuto, anche se va detto che i verdeamaranto ci hanno messo cuore, volontà e dedizione in un match nel quale, alla fine, è mancata solo la finalizzazione sotto porta. Davide Boncore s’è adoperato per cercare di sbloccare una seconda volta il match, ma il Lascari – Cefalù ha saputo portare la partita sino alla fine senza che il risultato cambiasse. Alla fine, bicchiere mezzo pieno per la Sancataldese che, comunque, ha conquistato un punto in un campo sempre ostico, ma anche mezzo vuoto in quanto un eventuale successo le avrebbe consentito di confermarsi in testa alla classifica nel proprio girone. La Sancataldese è terza con 24 punti, un punto dietro la coppia capolista Montelepre- Don Carlo Lauri. E domenica prossima impegno casalingo per i verdeamaranto contro l’Alcamo.