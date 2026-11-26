(Adnkronos) – Dagli attacchi ai sistemi di refrigerazione dei supermercati alle email minatorie che hanno portato all’evacuazione di diverse scuole, la cronaca degli ultimi giorni mostra come le minacce digitali possano avere forme diverse e conseguenze concrete sulla vita quotidiana. Luigi Salmoiraghi, head of European Development di Keenetic, azienda specializzata in soluzioni avanzate di networking, fa il punto della situazione con Adnkronos/Labitalia.

Quali aspetti bisogna verificare per valutare la sicurezza di una rete, anche quando la connessione funziona regolarmente?

Il fatto che una rete funzioni bene non significa necessariamente che sia sicura. Una connessione può essere stabile e veloce e, allo stesso tempo, presentare configurazioni non più adeguate o apparati che non vengono aggiornati da tempo. A lungo, nella scelta di un router, l'attenzione si è concentrata soprattutto sulla velocità di connessione e sulle prestazioni dichiarate. Con il crescente numero di dispositivi collegati, dovremmo iniziare a chiederci non soltanto che cosa è in grado di fare un router, ma soprattutto come lo fa e quanto sia semplice gestirlo in sicurezza. Il primo passo è avere consapevolezza di ciò che è connesso alla propria rete. Oggi non parliamo più soltanto di computer e smartphone: nelle case, negli uffici e nelle aziende convivono stampanti, telecamere, sistemi di climatizzazione, elettrodomestici, dispositivi IoT e molti altri oggetti connessi. Più aumenta il numero dei dispositivi, più diventa importante sapere quali siano effettivamente presenti, quali servizi utilizzino e quali risorse possano raggiungere. Le regole fondamentali della sicurezza informatica, in realtà, non sono cambiate: aggiornare i sistemi, controllare gli accessi e separare gli ambienti sono principi consolidati. La vera sfida oggi è renderli accessibili anche a chi non possiede competenze tecniche specifiche. Funzionalità come la segmentazione della rete, l'isolamento dei dispositivi o i filtri DNS possono contribuire alla protezione, ma spesso risultano complesse da configurare per un privato o una piccola azienda. Per questo, nella scelta degli apparati, la facilità d'uso e la possibilità di gestire queste impostazioni in modo intuitivo dovrebbero diventare criteri importanti, almeno quanto le prestazioni.

Come dovrebbero essere gestiti dispositivi personali, ospiti e accessi da remoto, limitando le comunicazioni non necessarie?

Il principio di fondo è abbastanza semplice: concedere a ogni utente o dispositivo soltanto l'accesso di cui ha realmente bisogno. E' una regola che conosciamo da tempo, ma che nella pratica non sempre viene applicata, anche perché le configurazioni necessarie possono risultare complesse. Pensiamo a un'azienda. Il computer di un dipendente, lo smartphone personale di un collaboratore, una videocamera IP e il dispositivo di un visitatore hanno esigenze completamente diverse. Metterli tutti nello stesso ambiente di rete significa consentire potenzialmente molte più comunicazioni del necessario. La segmentazione serve proprio a creare ambienti distinti e a stabilire quali comunicazioni siano consentite tra loro. Una rete per gli ospiti, ad esempio, può offrire l'accesso a Internet senza dare accesso ai dispositivi e ai servizi della rete interna. Lo stesso principio può essere applicato ai dispositivi IoT o ad apparecchi che svolgono una funzione specifica. Questo approccio è utile anche perché un incidente non va valutato soltanto in base alla possibilità che avvenga, ma anche in base a quanto lontano possa arrivare. Se un dispositivo viene compromesso, una corretta separazione può ostacolare il cosiddetto movimento laterale, cioè il tentativo di raggiungere altri sistemi presenti nella stessa infrastruttura. Però, come dicevo, il punto è rendere queste protezioni semplici da attivare e da mantenere. Non possiamo aspettarci che ogni famiglia o piccolo imprenditore sappia configurare autonomamente regole firewall, segmenti di rete o permessi di accesso. La tecnologia dovrebbe aiutare a tradurre principi di sicurezza anche complessi in operazioni comprensibili, senza richiedere necessariamente l'intervento di uno specialista per ogni modifica. Per gli accessi da remoto vale lo stesso criterio. Non è opportuno esporre indiscriminatamente servizi verso Internet: bisogna stabilire chi può accedere, a quali risorse e attraverso quali modalità protette. E gli account che consentono di amministrare la rete meritano un livello di attenzione ancora maggiore. Questo non significa rendere una rete impenetrabile. Significa, bensì, ridurre la superficie di attacco e fare in modo che una singola compromissione non diventi automaticamente un problema per tutta l'infrastruttura.

Quale contributo può dare la rete contro phishing e ransomware? E quali sono invece i suoi limiti, soprattutto quando l'incidente riguarda servizi cloud?

E' importante essere molto chiari: la rete è uno dei livelli della sicurezza, non può sostituire tutti gli altri. Un attacco di phishing, per esempio, punta molto spesso sulla persona e sulle credenziali. Se un utente consegna inconsapevolmente username, password o codici di accesso a un sito fraudolento, la configurazione della rete da sola non può risolvere il problema. Servono autenticazione forte, attenzione da parte degli utenti e sistemi adeguati di protezione degli account. La rete può però dare un contributo. Sistemi di filtraggio DNS o di controllo delle destinazioni possono, in determinati casi, impedire o rendere più difficile il collegamento verso domini già riconosciuti come pericolosi. Il vantaggio di poter gestire queste protezioni direttamente a livello di rete è che possono essere applicate a più dispositivi, senza dover intervenire necessariamente su ciascuno di essi. Non dobbiamo comunque pensare che questi strumenti possano riconoscere qualunque minaccia: nuovi siti fraudolenti compaiono continuamente e anche servizi legittimi possono essere compromessi. Nel caso del ransomware, uno degli aspetti importanti è invece il contenimento. Se un computer viene infettato, regole di accesso e segmentazione possono contribuire a limitare la possibilità di raggiungere altri dispositivi o servizi della rete. Ma servono contemporaneamente sistemi aggiornati, protezione degli endpoint, corretta gestione delle credenziali e soprattutto backup adeguati e verificati. Lo stesso ragionamento vale per il cloud. Se l'incidente avviene nell'infrastruttura di un fornitore esterno, il router dell'utente non può impedirlo. Diventano centrali la sicurezza del servizio scelto, la gestione degli account, l'autenticazione e le procedure del provider. E' quindi più corretto parlare di difesa a più livelli. La sicurezza funziona quando rete, dispositivi, identità, dati e persone vengono considerati insieme. E quanto più gli strumenti di protezione sono accessibili e facili da utilizzare, tanto più diventa realistico adottarli anche nei contesti meno strutturati.

Quali dovrebbero essere oggi le priorità per imprese, professionisti e famiglie tra aggiornamenti, protezione degli account, backup e responsabilità di gestione?

Le priorità cambiano in base al contesto, ma alcuni principi sono comuni. Il primo è aggiornare. Siamo ormai abituati a ricevere continuamente aggiornamenti sui nostri smartphone, attraverso sistemi operativi come iOS e Android, ma spesso non applichiamo lo stesso ragionamento al router, che rappresenta uno degli elementi centrali della nostra connessione. Eppure anche router, access point e dispositivi connessi sono sistemi informatici, soggetti a vulnerabilità che devono essere corrette nel tempo. Quando scegliamo un apparato di rete dovremmo quindi considerare non soltanto le caratteristiche disponibili al momento dell'acquisto, ma anche la continuità del supporto software offerto dal produttore. La frequenza degli aggiornamenti, la disponibilità di correzioni di sicurezza e la possibilità di installarle automaticamente sono aspetti fondamentali. Nella nostra azienda, per esempio, lavoriamo con un ritmo di rilascio del sistema operativo che può arrivare a una o due versioni al mese. L'obiettivo è migliorare costantemente funzionalità, stabilità e sicurezza, mentre gli aggiornamenti automatici permettono agli utenti di beneficiare delle nuove versioni disponibili per il proprio dispositivo senza dover controllare manualmente ogni rilascio. Il secondo è proteggere gli account. Password uniche e robuste e, dove possibile, autenticazione a più fattori sono oggi misure fondamentali, soprattutto per posta elettronica, servizi cloud e account amministrativi. Il terzo è il backup. Avere una copia dei dati non basta: bisogna chiedersi dove sia conservata, se possa essere raggiunta da un eventuale attaccante e se siamo realmente in grado di ripristinarla quando necessario. Poi c'è la rete. Bisogna sapere quali dispositivi sono collegati, limitare gli accessi alle sole risorse necessarie e, quando ha senso, separare ambienti e categorie di dispositivi. Un altro aspetto da non sottovalutare è la qualità dell'infrastruttura. Investire in dispositivi di rete performanti, affidabili e adeguati al numero di utenti e di apparecchi connessi significa poter contare su una connessione più stabile e su una migliore gestione del traffico, anche quando vengono utilizzate funzionalità avanzate di sicurezza. Non va poi trascurata la responsabilità della gestione. Nelle grandi organizzazioni esistono figure dedicate, mentre nelle piccole imprese e nelle famiglie spesso non è così. Per questo è fondamentale scegliere strumenti di sicurezza semplici da utilizzare, che permettano anche a chi non possiede competenze tecniche specifiche di mantenere un adeguato livello di protezione. In conclusione, non esiste una configurazione da impostare una volta per tutte. Entrano nuovi dispositivi, cambiano le persone, vengono adottati nuovi servizi. La sicurezza è soprattutto un processo di manutenzione continua. La tecnologia può fornire strumenti molto efficaci, ma il risultato dipende dalla qualità delle soluzioni adottate e da come vengono configurate, aggiornate e utilizzate nel tempo.

—lavoro/datiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)